В Минске мужчина упал с 10-го этажа на козырек подъезда и остался жив

Ці паўплывала на Ваша жыццё закрыццё межаў іншымі краінамі з-за каранавіруса?

Так, парушыліся планы на адпачынак

Так, узніклі цяжкасці ў бізнесе, вучобе

Так, адчуваецца дэфіцыт тавараў у крамах

Не, мне ўсяго дастаткова ў Беларусі Вынiкi апытанкi