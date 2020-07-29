На проспекте Дзержинского из окна многоэтажки на козырек подъезда выпал человек. Предположительно с 10-го этажа. С признаками жизни его передали медикам, сообщает МЧС Минска.

В Минске мужчина упал с 10-го этажа на козырек подъезда и остался жив
Фото: МЧС Минска

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