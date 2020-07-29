В Лос-Анджелесе объявили номинантов 72-й ежегодной телевизионной премии «Эмми». Больше всего номинаций получили «Хранители» (26 номинаций) и «Удивительная миссис Мейзел» (20).

Сериалы, выпущенные стриминговым сервисом Netflix, претендуют на награду в 160 номинациях. У конкурирующего с ним телеканала HBO — 107 номинаций.

На звание лучшего драматического сериала в 2020 году претендуют «Лучше звоните Солу», «Очень странные дела», «Рассказ служанки», «Корона», «Озарк», «Убивая Еву», «Мандалорец» и «Наследники».

В номинации «Лучший комедийный сериал» представлены «Метод Комински», «Чем мы заняты в тени», «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Удивительная миссис Мейзел» и «Шиттс Крик».

В номинации «Лучший актер драматического сериала» представлены Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — «Наследники»), Стерлинг Браун («Это мы»), Джейсон Бейтман («Озарк»), Билли Портер («Поза»), Стив Карелл («Утреннее шоу»).

На лучшую женскую роль в драматическом сериале претендуют Джоди Комер и Сандра О (обе — «Убивая Еву»), Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Лора Линни («Озарк»), Зендея («Эйфория») и Оливия Колман («Корона»).

Полный список номинантов «Эмми-2020» можно посмотреть здесь (.pdf), все основные номинации — здесь.