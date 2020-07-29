26 июля умер один из лучших травматологов-ортопедов страны — Виктор Федорович Волков. Он работал в 6-й городской клинической больнице Минска, пишет TUT.BY.

Коллеги очень тяжело переживают утрату, говорят, что это был врач редкого таланта и при этом очень интеллигентный и скромный человек. Несмотря на то что Виктор Волков не принимал пациентов с коронавирусной инфекцией, а на время пандемии даже был в отпуске, он заболел COVID-19.

— У нас руководство старалось защитить врачей, и всем пожилым разрешили, даже попросили, уйти в отпуск, чтобы, не дай бог, не случилось беды. Он был в отпуске, — отмечает Александра Титова, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы Минска.

Она говорит: то, что у Виктора Федоровича была коронавирусная инфекция, для них стало неожиданностью. Около двух месяцев врач провел в разных больницах города, медики боролись за его жизнь изо всех сил, но, к сожалению, спасти не удалось.

Коллеги Виктора Федоровича рассказывают: в больницу он поступил с подозрением на инсульт, там выявили и COVID-19, был также и ряд сопутствующих заболеваний. Виктору Федоровичу было 65 лет.