Об этом сообщила на своей странице в Фэйсбуке в интернете его жена, кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!», – написала она.

Один из главных пунктов ее предвыборной программы – освобождение политзаключенных.

Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей за выдвижение его жены Светланы в кандидаты в президенты.

Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.