С 31 июля по 2 августа кандидат в президенты Светлана Тихановская планирует побывать на митингах в 8 городах.

31 июля она предполагает быть в Сморгони, где с 13.00 до 14.30 в сквере на улице Синицкого должно состояться массовое мероприятие.

Затем в этот же день она поспешит на митинг в Молодечно, разрешенный с 15.30 до 17.00 на стадионе на улице Машерова, 6а.

Вечером с 19.00 до 22.00 ее будут ждать в Лиде на площади у ТЦ «Постдам» (улица Лётная, 4).

1 августа программой визитов предусмотрено побывать на митингах:

В Гродно с 12.00 до 14.00 (Коложский парк);

В Волковыске с 15.30 до 17.00 (площадка на автостоянке на набережной на улице К. Маркса);

в Слониме 19.00 до 20.30 на стадионе «Динамо» на улице Черняховского.

2 августа запланированы визиты в города Брестской области.

Барановичи – с 10.00 до 12.00 (парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ на улице Комсомольской).

Брест – с 14.00 до 16.00 (аллея у сценической площадки в парке воинов-интернационалистов на улице Московской).