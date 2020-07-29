Сообщения из Беларуси о задержании там 32 граждан России из частной военной компании «Вагнер» вызывают большие сомнения, заявил «Интерфаксу» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Я убеждён в том, что это не соответствует действительности», — сказал Швыткин в среду.

«В любом случае информация потребует проверки во взаимодействии с правоохранительными органами России», — добавил он.

«Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов. Полагаю, что действительно к нему есть вопросы со стороны населения республики, но мы всегда подчёркивали, что это внутренние дела Беларуси, дело белорусского народа. Мы готовы работать с любым президентом, которого изберёт белорусский народ», — сказал зампред комитета.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в свою очередь заявил, что информация о задержании в Беларуси боевиков ЧВК «Вагнер» не заслуживает доверия.

«Я бы не стал доверять этим сообщениям. Я уверен на 99 процентов, что это неправда», — сказал Калашников.

Он отметил, что «может понять, что Запад что-то там разогревает, но чтобы Россия начала такими вещами заниматься, это не укладывается в голове».

Однако, если при проверке выяснится, что сообщения о ЧВК «Вагнер» — правда, то за это нужно виновных привлечь к серьезной ответственности, добавил глава комитета.

Госагентство БелТА в среду сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали в среду ночью под Минском 32 боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны.

По информации агентства, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.