Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 29 июля после совещания у президента Лукашенко по поводу задержания в Беларуси представителей зарубежной частной военной компании.

«Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», – цитирует Равкова БЕЛТА.

Он также сообщил, что усилится контроль за перемещением лиц, пересекающих государственную границу, в том числе с Российской Федерацией.

По его словам, текущая ситуация будет обсуждена с послами России и Украины в Беларуси. Из числа задержанных, как сказал Равков, около 14 человек были зафиксированы в Донбассе.

По информации из посольства РФ в нашей стране, из главного консульского управления МИД Республики Беларусь ими получено официальное уведомление о задержании 32 граждан России.