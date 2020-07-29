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Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании, сообщает БЕЛТА.

О подробностях пока не сообщается.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА