Телеканал ОНТ акцентировал внимание на том, что задержанный –российский политтехнолог. В видеосюжете озвучивается якобы версия белорусских спецслужб о том, что «он консультировал администратора групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием «Страна для жизни».

«Страна для жизни» – это проект, которым занимался находящийся за решеткой блогер Сергей Тихановский, которому вменяются в вину организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Срок содержания его под стражей продлен до 29 сентября.

Виталий Шкляров, как и Тихановский, родом из Гомеля. ОНТ сообщает, что он был в предвыборном штабе Ангелы Меркель, Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак.