Кремль отреагировал на новость о заражении коронавирусом президента Беларуси Александра Лукашенко. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства здоров и продолжает работать. Об этом сообщает ТАСС.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается», — ответил представитель Кремля на заданный вопрос о самочувствии президента России.

Лидеры двух стран последний раз встречались 30 июня на открытии Ржевского мемориала советского солдата, а до этого 24 июня на параде Победы в Москве.

Ранее, 28 июля стало известно, что глава Беларуси Александр Лукашенко бессимптомно на ногах перенес коронавирус. «Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — заявил Лукашенко.