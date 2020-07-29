Италия — первая страна в Европе, которая ввела ЧП на своей территории в связи с пандемией коронавируса.

Сенат Италии поддержал предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения до 15 октября 2020 года. Об этом сообщает 112.UA со ссылкой на издание ANSA.

Как сообщается, «за» проголосовали 157 сенаторов, в то время как против продления выступили 125 сенаторов.

«Сенат одобряет предложение правительства, продлевающее чрезвычайное положение до 15 октября: 157 голосов за, 125 против и 3 воздержавшихся», — говорится в сообщении.

Отметим, что режим чрезвычайного положения в Италии был введен еще в январе. Италия стала первой страной в Европе, которая ввела ЧП на своей территории.

Ранее сообщалось, что в стране зафиксировали наименьшее количество умерших от коронавируса с начала марта.

По состоянию на сегодня, 29 июля, в Италии зафиксировано 246 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из всех зафиксированных случаев — 35 тыс. летальных, еще 198 тыс. пациентов вылечились от инфекции.