ЕАЭС: новые барьеры возникают быстрее, чем устраняются старые

Беларусь пытается по максимуму использовать свое председательство в ЕАЭС для снятия барьеров во взаимной торговле, чтобы белорусские предприятия могли беспрепятственно поставлять свою продукцию на рынок союза, прежде всего в Россию. Однако сделать прорыв в этом направлении Минск не в состоянии, несмотря на огромное желание и усердие.

Союзники ожидают от председательства Минска «прорыва»

Беларусь приняла председательство в ЕАЭС в 2020 году. Минск заранее объявил, что центральной повесткой белорусского председательства будет решительная борьба с торговыми барьерами и ограничениями. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин еще в конце 2019 года заявил, что от председательства Беларуси партнеры по союзу ожидают прорыва, так как Беларусь, по их словам, «всегда пытается улучшить даже то, что уже хорошо работает».

Воевать с препятствиями во взаимной торговле в ЕАЭС начали с момента основания союза, однако выиграть эту войну никак не удается. В свое время Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разработала дорожную карту по устранению ограничений и изъятий из так называемой «Белой книги», реестр препятствий ЕАЭС. Но, как свидетельствуют данным ЕЭК, этот реестр с каждым годом не уменьшается, а увеличивается.

Реестр препятствий в ЕАЭС

В апреле 2019 года тему снятия барьеров на внутреннем евразийском рынке активно обсуждали премьер-министры на заседании межправсовета ЕАЭС. Тогда они были полны решимости в трехмесячный срок принять меры по их устранению. На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване в октябре 2019 года на всех уровнях звучали заявления о том, что пора, наконец, покончить с ограничениями в торговле.

Однако несмотря на все усилия евразийских чиновников, новые ограничения в ЕАЭС появляются быстрее, чем устраняются старые. Если на январь 2018 года в реестре насчитывалось 65 препятствий, то на январь 2019 года – уже 71.

Среди них 16 барьеров – то есть прямых нарушений норм ЕАЭС, 17 изъятий, которые характеризуются узаконенностью отступлений от общих правил, и 38 ограничений, которые обусловлены отсутствием общей нормативной базы.

Лидером по количеству преград является Россия, которая установила 55 препятствий. На второй позиции – Казахстан, у которого насчитывается 51 препятствие. Беларусь установила 47 ограничений, а Кыргызстан и Армения – по 46.

В ЕАЭС препятствия зафиксированы в 15 сферах. Больше всего проблемных вопросов возникает в сфере технического регулирования (17 препятствий), транспортной сфере (6 препятствий) и в сфере энергетической политики (13 препятствий).

После заседания Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас в феврале 2020 года пояснил журналистам, это количество препятствий во взаимной торговле евразийских союзников растет не из-за того, что страны вводят новые барьеры, а потому, что Коллегия ЕЭК «все глубже погружается в работу национальных экономик и выявляет новые барьеры и ограничения, препятствующие внутренней торговле».

Что делать с этими барьерами? «Звучат предложения о том, чтобы их взять и разменять «все на все», то есть всем пакетом установить график по этим ограничениями двигаться по нему. Это сложный вопрос, и там есть разные ограничения по весу, срокам, влиянию на экономику, вместе с тем, по этому пути надо двигаться. Первое поручение новому председателю Коллегии из Беларуси – проработать со всеми странами и получить страновую позицию: готовы ли все страны взять и решить проблему всем пакетом», – заявил Румас.

Однако практика показала, что эта революционная белорусская инициатива канула в Лету. Более того, новые ограничения и препятствия в ЕАЭС не заставили себя ждать.

РФ инициирует новые ограничения, ЕЭК сопротивляется

Основной темой повестки заседании Евразийского межправительственного совета, которое впервые в этом году прошло в очном режиме в Минске 17 июля, снова стало устранение торговых барьеров на евразийском рынке.

Примерно за неделю до этого заседания министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян на заседании Коллегии ЕЭК представил отчет об итогах мониторинга реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС за 2018-2019 годы. Она предполагала устранение 17 препятствий – двух изъятий и 15 ограничений, однако за это время удалось устранить всего 6 препятствий.

Более того, в канун очередного заседания межправсовета союзникам по евразийской интеграции пришлось спешно решать новую проблему.

В апреле 2020 года правительство РФ поручило Минсельхозу, Минэкономразвития, Россельхознадзору и Минпромторгу разработать меры, позволяющие бы не допустить санкционные продукты на российский рынок через ЕАЭС.

В мае 2020 года Министерство сельского хозяйства РФ направило письмо в правительство с предложением усилить контроль продовольственного экспорта в страны ЕАЭС и внести для этого необходимые изменения в договор о создании ЕАЭС. В частности, Минсельхоз предложил внести в договор о создании ЕАЭС изменения, которые предусмотрят дополнительные основания для временных карантинных мер. Такое изменение позволит странам ЕАЭС вводить дополнительные временные меры, если у них возникнет недоверие к системе контроля другого государства союза. Также министерство предложило проводить аудиты системы контроля за поставками продукции и инспекции предприятий по производству, хранению и транспортировке растениеводческой продукции. Кроме того, предложило оформлять фитосанитарные сертификаты при торговле в ЕАЭС в электронном виде, чтобы исключить возможность фальсификации сертификатов на грузы.

Ранее Россельхознадзор неоднократно сообщал о поставках плодоовощной продукции из Беларуси с недостоверными данными о происхождении, что, по мнению службы, ставит под сомнение доверие к сертификации.

Поскольку в соответствии с договором о создании ЕАЭС продукция по территории союза перемещается свободно, без таможенного декларирования и государственного контроля, инициатива России об ограничении поставок из Беларуси будет означать нарушение международных обязательств и действующего права ЕАЭС, российское ведомство предложило внести необходимые изменения в договор о создании ЕАЭС.

Кроме того, в начале июня 2020 года правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроекты, согласно которым РФ планирует установить лимит на долю госзакупок товаров и услуг из стран ЕАЭС. Согласно этим законопроектам правительство будет определять минимальную долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров (работ, услуг), произведенных в государствах-членах ЕАЭС. Аналогичное право правительству предоставляется и в отношении закупок госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и некоторых других юрлиц.

Согласно аргументации российского правительства, это позволит ориентировать заказчиков «на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления такой продукции, в том числе высокотехнологической».

30 апреля 2020 года правительство России приняло постановление №616, в котором фактически ограничен доступ промышленных товаров из Беларуси, Казахстана и других государств на рынок РФ. Согласно ему поставщик из государства ЕАЭС может принять участие в закупках в России только после включения товара в реестр евразийской промышленной продукции. В свою очередь, в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае соответствия действующим в РФ нормативным требованиям к промышленной продукции.

Эти инициативы вызвали обеспокоенность у партнеров по ЕАЭС. На этот раз Беларусь и Казахстан объединили свои усилия, чтобы воспрепятствовать этой инициативе РФ. Этот вопрос был одинм из ключевых в повестке евразийского межправсовета 17 июля в Минске.

«Там была введена норма, что достаточно большой объем добавленной стоимости в товаре, который поступает на рынок, должен быть создан в России. Мы договорились, что будет засчитываться в локализацию или в добавленную стоимость не только то, что создано в России, но и в других государствах ЕАЭС. Я считаю, что это очень хорошее решение», – рассказал председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания межправсовета в Минске.

Межправсовет ЕАЭС принял распоряжение, в котором содержится рекомендация правительству РФ изменить подход к определению страны происхождения товара при осуществлении госзакупок. В частности предложено включать в евразийский реестр продукцию государств-членов на основе актов экспертизы, выданных торгово-промышленными палатами стран ЕАЭС с учетом признания эквивалентности понятий «российский товар», «технологическая операция, совершенная на территории РФ» и понятий «товар, происходящий из государства-члена Евразийского экономического союза», «технологическая операция, совершенная на территории государства-члена Евразийского экономического союза».

Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года. При этом ЕЭК до конца 2020 гожа должна разработать и принять правила ведения Реестра евразийской промышленной продукции, а также Порядок подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей государственных (муниципальных) закупок.

Урегулированием разногласий в ЕАЭС займется оперативный штаб

Евразийские чиновники неоднократно заявляли, что для устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС требуются новые инструменты. Для этого ЕЭК сейчас предлагает создать оперативный штаб – рабочую группу высокого уровня для урегулирования разногласий и решения спорных вопросов перемещения товаров через границы стран ЕАЭС.

Ситуация на границах остается сложной, поэтому действовать нужно решительно, отмечают в ЕЭК. «Мероприятия «дорожной карты» (по устранению препятствий в ЕАЭС – ред.) необходимо разбить на два этапа: первоочередные меры, которые должны быть выполнены уже сейчас, и меры на среднесрочную перспективу. Оперативный комитет позволит нам вырабатывать быстрые решения и снимать многие проблемные вопросы в режиме реального времени», – подчеркнул в этой связи председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«Прорыва» не будет

Чтобы бороться не со следствием, а с причинами, в своей программе председательствования в ЕАЭС Беларусь предлагает создать системные механизмы в работе с барьерами, изъятиями и ограничениями.

«Первое предложение: мы должны строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах. Сегодня объективно получается, что страна- инициатор ограничительной меры будет доказывать, что введение ею ограничения правомерно, и блокировать принятие иных решений. Наше предложение – передать рассмотрение этих вопросов на Коллегию (ЕЭК – ред.), где специалисты должны глубоко погружаться в эти вопросы и обязывать страну устранять эти барьеры», – пояснял ранее экс-премьер Беларуси Сергей Румас.

Также предлагается вынести на обсуждение стран-участниц ЕАЭС новую норму, по которой то государство, которое не согласно с решением Коллегии об устранении барьера, само должно доказывать в Суде ЕАЭС неправильность решения Коллегии.

Главное препятствие на пути экономической интеграции в ЕАЭС – национальные интересы. Ни одна страна евразийской «пятерки» на сегодняшний день не готова поступиться собственными интересами ради общеевразийских.

Логичным решением в такой ситуации мог бы стать мораторий на принятие в каждой из стран ЕАЭС новых нормативно-правовых актов, создающих препятствия для торговля на евразийском рынке. Однако он не сработает, так как в ЕАЭС нет юридической ответственности за нарушение права Союза и, таким образом, за появление новых барьеров.

Этот замкнутый круг в ЕАЭС не удастся разорвать, несмотря на усилия председательствующей в евразийской «пятерке» Беларуси.