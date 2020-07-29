Александр Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19 без симптомов: «Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно». HEALTH.TUT.BY собрал то, что ученым и врачам известно о действительно бессимптомном протекании коронавирусной инфекции. Короткий ответ: наверняка — совсем немногое.

Бессимптомный коронавирус — это когда нет симптомов, да?

В целом да, но есть важные нюансы. Бессимптомным называется такое течение COVID-19, когда у заболевшего нет симптомов в течение всего периода болезни.

Следует отличать такие случаи от предсимптомных ситуаций, когда у человека еще нет ни кашля, ни температуры, ни других изменений самочувствия — но они появятся позже.

А еще бывают пациенты, у которых симптомы настолько мягкие, что они сами их не замечают либо не приписывают COVID-19.

Как поясняет ВОЗ, понимать эти различия важно для стратегий общественного здравоохранения.

2. Может ли человек с бессимптомным течением COVID-19 заражать других?

С предсимптомной ситуацией больше ясности: многие исследования показали, что люди заражали других до того момента, как у них самих проявлялись сухой кашель, повышение температуры или другие характерные изменения самочувствия.

Если речь идет о действительно бессимптомном COVID-19, то у экспертов нет единого мнения. В первую очередь потому, что такие случаи тяжело фиксировать и исследовать. Но получить какую-то информацию все-таки можно, анализируя контакты во время эпидемиологических расследований. Переданные в ВОЗ данные позволяют предположить, что люди с бессимптомным COVID-19 с меньшей вероятностью передают вирус, чем те, у кого есть симптомы.

При этом ВОЗ указывает, что точная степень инфицирования таким образом остается неизвестной: «Хотя человек, у которого не появляются симптомы на протяжении всей болезни, может передать вирус другим, до сих пор не ясно, насколько часто это происходит. Необходимы дополнительные исследования в этой области».

3. Что насчет 97%? Правда, что бессимптомно болеет так много?

Здесь вы тоже не встретите однозначного ответа. Но и такую высокую цифру вряд ли найдете.

ВОЗ рассказывал о ранних исследованиях в США и Китае, где бессимптомных случаев коронавируса выявили довольно много — потому что у людей не было симптомов на момент тестирования. Однако у 75% из них симптомы все же развились позже. Более свежий систематический обзор заключил, что число бессимптомных случаев может колебаться от 6 до 41%. Но у этих работ были важные ограничения: например, отсутствие четкого описания того, как наблюдали за пациентами. Еще одно недавнее исследование из Китая, где четко определились с понятием «бессимптомный COVID-19», пришло к выводу, что людей с COVID-19 без симптомов примерно 23% среди всех переболевших.

Профессор Оксфордского университета Карл Хенеган, проштудировал результаты 21 исследовательского проекта на эту тему, пришел к выводу: разные исследования выдают совершенно разные данные по числу бессимптомных зараженных, варьирующиеся от 5% до 80%. По словам ученых, ни одно исследование не может дать надежных данных по числу бессимптомных зараженных (особенно если брать анализы только у людей, проявляющих симптомы заболевания).

4. Если всю болезнь нет симптомов, изоляция все равно нужна?

В Беларуси пациентам с бессимптомным течением COVID-19 Минздрав разрешал оставаться дома — но по решению врача, при условии возможности полной самоизоляции. В памятке для пациентов нет разграничений для пациентов с полностью бессимптомными или предсимптомными случаями.

5. Известно ли что-то о влиянии бессимптомного коронавируса на здоровье?

Официальный телеграм Минздрава цитировал начальника главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Александра Пацеева: «Пришел вопрос „может ли бессимптомный коронавирус привести к смерти?“. Ответ — нет. Потому что бессимптомный — это просто пациент, у которого тест на коронавирус дал положительный результат, но при этом человек чувствует себя хорошо, без проявления болезни».

Для однозначных рассуждений о долгосрочном влиянии на здоровье, опять-таки, не хватает данных. При этом есть небольшие исследования, которые предполагают влияние на состояние легких в некоторых случаях бессимптомного протекания инфекции.

6. Как защититься от бессимптомных носителей коронавируса?

Так же, как и от всех остальных. Распространение вируса далеко не всегда связано с кашлем или чиханием: вирусные частицы могут попадать в воздух, например, при разговоре. Поэтому актуальны хорошо известные вам меры: мыть руки, меньше трогать лицо, соблюдать дистанцию и носить маски.