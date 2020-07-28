Возле здания КГБ в Минске задержали очередь людей, которые пришли подавать поручительства за Виктора Бабарико.
Как сообщает «Еврорадио», это произошло около 16:40.
Накануне Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико, призвала белорусов подавать в КГБ поручительства об изменении меры пресечения экс-претенденту на президентский пост.
Представители штаба Бабарико Мария Колесникова, Иван Кравцов, Иван Родненков в сопровождении адвоката Ильи Салея подали свои поручительства около 16:00.
Примерно в это же время возле КГБ задержали нескольких журналистов «Белсата» и TUT.by. Их отпустили из участка примерно через полчаса.
Тем не менее смелые минчане все же выстроились в очередь в приемную КГБ, чтобы передать заявления. Через какое-то время к ним подошли омоновцы и предупредили, что будут рассматривать очередь как несанкционированную акцию. Около 16:40 к очереди подъехали микроавтобусы. Силовики задержали примерно семерых из десяти присутствующих и увезли в неизвестном направлении.
Прыхільнікі БабарыкІ падаюць скаргІ ў КДБ
Прыхільнікі БабарыкІ падаюць скаргІ ў КДБ, іх і журналістаў затрымліваюць.
Опубликовано Euroradio Вторник, 28 июля 2020 г.