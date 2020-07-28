Граждане, въезжающие в Латвию из Беларуси на личных автомобилях, с 1 августа должны будут заполнить декларацию о соблюдении самоизоляции, сообщила журналистам министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

«Лица, прибывающие из России и Беларуси на личных автомашинах, с 1 августа при пересечении границы будут заполнять декларацию о соблюдении самоизоляции», — заявила Винькеле, которую цитирует агентство BNS.

По ее словам, также указанные лица обязаны будут предоставлять свои данные Государственной пограничной охране или Центру профилактики и контроля заболеваний.

Между тем, данное требование уже действует с 16 июля в отношении всех въезжающих в Латвию международным пассажирским транспортом.