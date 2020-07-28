Против выступили МВД, Минздрав, Министерство по социальным вопросам, а также Верховный суд и Конференция католических епископов страны.

Правительство Чехии большинством голосов отклонило предложение нескольких депутатов парламента узаконить в стране эвтаназию. Об этом сообщила пресс-служба высшего органа исполнительной власти страны в понедельник, 27 июля.

«Правительство негативно отнеслось к данному предложению (легализовать эвтаназию). Против него выступили МВД, Минздрав, Министерство по социальным вопросам, а также Верховный суд и Конференция католических епископов Чехии. Только Минюст занял в этом вопросе нейтральную позицию», — указано в пресс-релизе.

Далее вопрос о том, стоит ли разрешить смертельно больным людям свободно принимать решение о своем уходе из жизни, будет рассматриваться в парламенте.

На сегодня чешское законодательство трактует эвтаназию как убийство.

Ряд европейских стран, а также Австралия поддержали закон об эвтаназии.

При этом в Ватикане представители иудаизма, христианства и ислама подписали совместную декларацию о конце жизни, согласно которой «эвтаназия и самоубийство при врачебном содействии являются ошибочными с точки зрения нравственности и религии».