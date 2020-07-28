Часть выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской на белорусском телевидении 28 июля была посвящена Беларуси будущего: какой может быть страна после смены власти.

Безработные не облагаются налогом, молодежь не стремится уехать из страны, отсутствует обязательное распределение студентов, учителя имеют высокие зарплаты, а пенсионеры – пенсии, нет БРСМ… Милицию и армию народ уважает, тюрем станет совсем немного, престанут сажать за убеждения. Выборы – праздник, а не подделка. Она отметила, что большинство белорусов мечтает жить в такой стране.

«Вместе можем построить страну для жизни», – призвала она сограждан проявить активность и не оставаться дома 9 августа.

Тихановская заявила, что чем больше явка на выборах, тем труднее украсть голоса. Она пригласила выразить свое волеизъявление только в основной день голосования, одев на запястье белую ленту– символ людей, не согласных с теперешней властью.