Она направила соответствующее заявление в Палату представителей, Совет республики, а также заодно в Белтелерадиокомпанию и Центризбирком.

Светлана Тихановская хочет выступить на внеочередной сессии парламента, где собирается огласить свое послание действующий глава государства. Дата выступления Александра Лукашенко намечена на 3 августа, пред самым стартом досрочного голосования на президентских выборах.

Тихановская намерена использовать возможность выступать «на предвыборных и иных собраниях, совещаниях» на равных правах с другим кандидатом, которую ей дает Избирательный кодекс.