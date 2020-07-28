28 июля Александр Лукашенко побывал в войсковой части 3214 внутренних войск МВД, которая базируется на окраине Минска.

Кроме чисто житейских проблем, связанных, к примеру, с обеспечением военнослужащих жильем, во время его визита затрагивалась тема противостояния милиции и граждан, выходящих на мирные акции. Президент видел кадры, как люди давали отпор силовикам, и произнес, обращаясь к командиру ОМОНа Дмитрию Балабе: «Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, будем нянчиться, как в детском саду».

Военные продемонстрировали Лукашенко, как они усвоили навыки борьбы с уличными выступлениями.