С кем встречался Лукашенко, когда болел коронавирусом?

О том, что глава государства перенес COVID-19 на ногах, стало известно 28 июля. Это признание вызывает вопросы: когда именно болел, и не мог ли заразить других людей.

Как известно, Александр Лукашенко с самого начала пандемии не поддался «коронапсихозу»: не носил маску, не соблюдал социальную дистанцию, не проводил онлайн-освещаний и наоборот, всячески игнорировал рекомендованные медиками меры предосторожности.

—…Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус, — признался Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214 во вторник.

По его словам, такое заключение вчера сделали врачи.

Сколько же человек мог заразить бессимптомный больной, который не знал о том, что является носителем COVID-19?

Вот, например, видео 24 июля из Марьиной Горки, где глава государства открывал бассейн и обнимал детей.

Марьина Горка, 24 июля. Александр Лукашенко на открытии бассейна пожелал местным жителям: «Я хочу, чтобы вы были здоровы». Фото БЕЛТА

Совещание с руководством экономического блока Беларуси 24 июля. Лукашенко был без маски. Фото president.gov.by

22 июля – встреча с доверенными лицами кандидата в президенты Лукашенко проходила в офлайн формате

Назначение послов в США, Великобританию, Нидерланды и Казахстан 21 июля. Фото sb.by

19 июля пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию о состоянии его здоровья: «Не дождетесь».

За несколько дней до этого глава Беларуси встречался в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Напомним, глава правительства РФ переболел ковидом в мае.

Справка

По информации ВОЗ некоторые данные указывают на возможность заражения вирусом от человека с бессимптомным течением болезни. Насколько часто это происходит – пока неизвестно.