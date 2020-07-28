24 июля у жительницы канадского города Ванкувер Мары Сориано украли рюкзак с плюшевым медвежонком. Медведь для Мары имел особую ценность — там была запись с голосом её матери, скончавшейся от рака.

Помимо медвежонка в рюкзаке лежал iPad, консоль Nintendo Switch, а также паспорта и карты социального страхования. Однако Мара просит помощи именно в поисках игрушки — остальные вещи не имеют для неё такой ценности, отметила девушка.

Any help appreciated pic.twitter.com/infn9Gyi2K — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 26, 2020

Женщина рассказала, что голос матери сильно изменился во время лечения в хосписе, а встроенная в медведя запись, — её последние слова до изменений. Также медведь напоминал своей хозяйке о Филиппинах, где она родилась.

«Она сказала, что любит меня, гордится мной и всегда будет со мной», — отметила Сориано.

К поискам игрушки подключилась полиция, соцсети и звёзды шоу-бизнеса. К примеру, звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов в качестве вознаграждения тому, кто отыщет и вернёт медведя своей законной хозяйке.

Помимо Райана Рейнольдса, свою финансовую помощь предложили ведущий канадского ток-шоу Джордж Стромболуполус и режиссёр Роусон Маршалл Тёрбер — они тоже заплатят по 5000 долларов каждый. Кроме того, поиск медведя в соцсетях поддержали Зак Брафф, Дэн Леви и другие знаменитости.

По состоянию на 27 июля медведь так и не был найден, однако работники местных ресторанов показали Маре записи с камер видеонаблюдения, на которых появляется подозреваемый с её рюкзаком.