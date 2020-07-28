Россиян призвали не ждать скорого возобновления авиасообщения с Белорусью. Об этом во вторник, 28 июля, заявил источник телеканала «Москва 24» в туристической отрасли.

Такие выводы можно сделать, исходя из того, что «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 7 августа, пояснил он. Вместе с тем собеседник телеканала отметил, что для россиян скоро могут открыться Куба и ОАЭ.

Ранее 28 июля источник ТАСС заявил, что следующими странами, доступными для российских туристов, станут Мальдивы и Южная Корея.

За день до этого вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин предположил, что в ближайшее время для авиасообщения с Россией может быть открыт Тунис. «Это очень востребованное направление с отличным соотношением цены и качества, инфраструктурой отдыха и реабилитации», — пояснил он.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с августа. Странами, с которыми Россия восстановит перелеты в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар). Список будет постепенно расширяться с учетом эпидемиологической обстановки.