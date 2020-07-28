Россия не вымешивается во внутренние дела своего ближайшего союзника — Беларуси — и не будем этого делать и дальше. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о кандидатах в президенты Беларуси и предвыборной кампании в республике.

По словам Пескова, передает РИА «Новости», выборы еще не состоялись, а оценки предвыборной кампании Кремль не дает. Он заверил: для России «важна Беларусь, важно Союзное государство, важно продолжение интеграционных процессов». В Москве высоко ценят тех представителей Беларуси, которые отвечают в этом плане взаимностью, заключил Песков.