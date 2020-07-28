Сегодня Александр Лукашенко заявил, что перенес коронавирусную инфекцию COVID-19 бессимптомно на ногах.

Об этом он рассказал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных, — добавил он. — Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус».