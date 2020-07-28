Свое обещание он дал, посещая 28 июля войсковую часть 3214 внутренних войск МВД в Минске.

«Первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет многодетным, военнослужащим. И что останется – государственным служащим. Если мы, конечно, хотим их поддержать и получить от них определенный эффект и отдачу», – сказал Александр Лукашенко.

По словам командующего внутренними войсками Юрия Назаренко, во вверенных ему подразделениях на очереди на улучшение жилищных условий стоят 1,8 тыс. военнослужащих.

О том, что Лукашенко всерьез озаботился проблемами белорусской армии, говорит тот факт, что минская часть стала уже третьим войсковым подразделением, посещенным им в этом месяце. 16 июля он побывал в 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде, а 24 июля – в 5-й отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке. Ранее, 22 июня, президент наведался в 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду.