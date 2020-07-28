Кандидат в президенты Анна Канопацкая 28 июля выступила на белорусском телевидении в рамках предвыборной агитации.

С первых же слов она акцентировала, что выступает за незыблемость суверенитета Беларуси, и даже заявила о необходимости привлекать к ответственности тех, кто ставит под сомнение белорусскую государственность.

О том, что белорусская государственность имеет для нее глубокий смысл, является ее заявление о необходимости отмечать на государственном уровне 25 марта (День Воли – образование в 1918 году Белорусской Народной Республики), 27 июля (День принятия Декларации о государственном суверенитете в 1990 году), 25 августа (придание в 1991 году Декларации о государственном суверенитете силы закона).

Она отметила, что не является спойлером и осознанно идет во власть.

Канопацкая заявила, что перемены назрели давно. Она готова работать, чтобы люди стали жить, а не выживать в проблемных регионах, которыми стала большая часть страны.

Выступающая предложила переход от авторитарной модели к полноценной демократии, изложив пути реформ в своей программе. Она обещала создать реально действующее правовое государство.

Кандидат в президенты отметила, что находится в конструктивной оппозиции к действующей власти.

«Я – единственный кандидат, предлагающий бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в нашей стране», – провозгласила Канопацкая в конце своего выступления.