Кандидат в президенты Андрей Дмитриев, выступая 28 июля на белорусском телевидении, заявил, что это движение затронуло практически все слои общества. Оно выражается в недовольстве сегодняшней властью.

Он поддержал другого кандидата в президенты Светлану Тихановскую в необходимости проведения после текущих еще одни свободные президентские выборы. Только в отличие от нее Дмитриев определяет срок подготовки к ним не полгода, а год.

По его словам, такой срок нужен для того, чтобы сохранить порядок в стране и не откладывать реформы на потом. Он предлагает создать переходное правительство, что является первым пунктом его предвыборной программы.

Политик видит Беларусь страной цветущих малых и средних городов и ратует за перераспределение доходов от налогов, направив большую их часть в регионы.

Отдельно он обратился к членам участковых избирательных комиссий с призывом считать честно, не отворачиваться в сторону при виде нарушений, ибо там нет будущего.

«Нам нужно единство», – отметил Дмитриев и подчеркнул, что во втором туре президентских выборов нужен единый кандидат, который станет новым президентом.

Он призвал идти на выборы в основной день голосования с белым браслетом на запястье, а также защитить свой выбор, зарегистрировавшись на онлайн-платформе «Голос».