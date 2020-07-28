28 июля в выступлении на белорусском телевидении кандидат в президенты Сергей Черечень рассказал о своих перспективах независимо от результатов президентских выборов.

По его словам, он будет заниматься развитием частного предпринимательства в стране.

Он сравнил развитие Беларуси и соседних государств. Факты, приведенные им, – не в пользу нашей страны. В Литве средние зарплаты больше наших более чем в 3 раза, пенсии там около 400 евро.

Отметив, что трудно вспомнить достижения госсектора экономики в Беларуси за последние 10 лет, Черечень сказал, что государство безразлично к частному бизнесу. Власть делит бизнесменов на своих и чужих. Он привел пример с появлением в стране киосков-табакерок, которые якобы было разрешено устанавливать только бизнесу, приближенному к власти.

Кандидат в президенты раскритиковал налоговую систему, упомянув «налог на тунеядство» и дорожный сбор.

Черечень заявил, что он человек дела и знает какие перемены нужны Беларуси. Он подробно изложил их в своей программе эволюции власти.