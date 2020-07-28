Беларусь - лидер по росту цен на бензин в Европе и СНГ

В то время как в большинстве стран Европы цены на бензин в первом полугодии 2020 года снижались, в Беларуси эта цена росла.

В подавляющем большинстве стран Европы и СНГ цена на бензин в первом полугодии 2020 года в среднем была ниже, чем в 2019 году. Самое большое падение цен было зафиксировано в Азербайджане (−28 %), Украине (−15,4 %) и Румынии (−14 %).

В Польше и Литве также было отмечено снижение цены на топливо на −10,2 % и −7,5 % соответственно. Тем временем в России стоимость бензина выросла на 0,8%, в Казахстане на 1%, а в Таджикистане на 4,5 %. Но самое большое подорожание зафиксировано в Беларуси — +12,4 % от прошлого года.

Об этом говорится в новом Индексе бензина. Им с Thinktanks.by поделилась команда Picodi.com, которая проследила изменение стоимости бензина в мире и подсчитала, сколько литров бензина могут позволить себе белорусы в 2020 году.

Среди стран Европы и СНГ самая низкая средняя цена за литр бензина зафиксирована в Казахстане — 0,42 $. Несмотря на это, средняя зарплата в Казахстане окупает 923 литра топлива. В то время как в Швеции литр бензина стоит 1,46 $, а на среднестатистическую зарплату можно позволить себе 1949 литров. Жители Германии также могут похвастаться соотношением оплаты труда к стоимости топлива — 1938 литров.

В Литве же и Польше этот показатель почти идентичен. Среднестатистическая зарплата в этих странах позволяет купить 836 и 832 литра бензина соответственно. В Беларуси хоть и выросла стоимость топлива, количество бензина, которое можно приобрести на среднюю оплату труда, тоже увеличилось по сравнению с прошлым годом и составило 553 литра (528 литров в 2019 г.).

В мировом рейтинге лидирующие позиции занимают страны Персидского залива. В Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте на среднюю зарплату можно купить от 5112 до 8210 литров бензина. Однако стоит отметить, что кувейтцы могут себе позволить на 139 литров меньше, чем в прошлом году. В свою очередь, аравийцы и катарцы в 2020 году могут приобрести на 4933 и 1602 литра больше соответственно.