В выборах президента Беларуси может принять участие 6 844 932 избирателей. За пять лет число белорусских избирателей уменьшилось на 164 тысячи.

Центризирком обнародовал данные о количестве избирателей в Беларуси. Сейчас их насчитывается около 6 млн 845 тысяч. На прошлых президентских выборах в 2015 году их было 7 млн 8 тысяч.

Таким образом, белорусский электорат сократился на 164 тысячи человек.

Больше всего избирателей сейчас проживает в Минске — свыше 1 млн 241 тысяч. Здесь число граждан, имеющих право голоса также сократилось, хотя ранее наблюдалась тенденция к росту, видимо за счет внутренних мигрантов. Если на выборах в местные Советы депутатов в 2014 году в списках избирателей значились 1 млн 279 тысяч человек, то в 2015 году в белорусской столице было более 1,3 млн избирателей.