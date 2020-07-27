Вердикт суда высшей инстанции вступил в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Бывший заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин приговорен к 12 годам лишения свободы. Сегодня коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси огласила приговор 16 обвиняемым по делу о взятках за поставку в страну телекоммуникационного оборудования, передает Sputnik из зала суда в понедельник.

Втюрин признан виновным в получении взяток в сумме не менее 180 000 долларов США и подстрекательстве к даче взятки и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Суд лишил его специального звания «полковник запаса».

Согласно приговору, Втюрин за получение взяток в особо крупном размере приговорен к 11 годам лишения свободы, за подстрекательство к даче взятки – еще к 2 годам, к нему применена амнистия на 1 год.

Кроме этого, решением суда на часть взяток, изъятых у него в кабинете, наложен арест, часть из них обращена в доход государства. Два мобильных телефона, изъятых у него при задержании, возвращены.

Приговоры другим фигурантам дела

Бывший генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов, которого судили за получение взяток в сумме не менее 470 000 долларов США и 15 000 евро, приговорен судом к 7 годам в колонии усиленного режима.

Андрею Подгорному, который на момент задержания был заместителем начальника Главного управления информационных технологий Нацбанка, суд назначил 7 лет 6 месяцев года лишения свободы.

Работавшего на момент задержания председателем правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликса Касперовича, которого судили за получение совместно с Подгорным взяток на сумму не менее 868 750 долларов США, приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Игорь Кудасов, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка, за получение взяток в общей сумме не менее 30 000 долларов США получил 3 года лишения свободы. От отбывания наказания освобожден за истечением срока давности, его отпустили в зале суда.

Сергей Покрышко, совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (Минск), которого судили за взятки в общей сумме не менее 195 000 долларов США, получил 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Михаил Пригара, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» (Минск), которого судили за дачу взяток в общей сумме 285 000 долларов США, приговорен к 3 годам усиленного режима

Александр Бровка, представитель ООО «Мобильный сервис», которого судили за дачу взяток в общей сумме 13 000 долларов США, получил 4 года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.

Владимир Томченко, директор ООО «ТТ-Связьком» (Минск), которого судили за дачу взятки в сумме не менее 9 000 долларов США, получил 3 года так называемой «химии».

Российских бизнесменов освободили в зале суда

Два российских бизнесмена, однокашники Втюрина по военному училищу, также получили реальные сроки. Но были освобождены из-под стражи в зале суда с учетом амнистии и отбытого срока под стражей в СИЗО КГБ.

Виталий Горбачев, представитель компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком», за дачу взяток в сумме не менее 190 000 долларов США, получил 2 года лишения свободы. Владимир Казанцев, представитель тех же компаний, за дачу взяток Втюрину получил также два года лишения свободы.

Дело Втюрина

Андрей Втюрин был задержан в конце апреля 2019 года в момент получения взятки в размере около 140 тысяч долларов от российского бизнесмена за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы №8 в Жодино.

По данным КГБ, по уголовному делу только у взяткополучателей изъято более 1,65 миллиона долларов (в том числе в облигациях), 62 тысячи евро, более одного килограмма золота.