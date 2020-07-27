Нетрезвый мужчина, устроивший ДТП на ул.Козлова, попытался с ножом напасть на пострадавших. Один из них получил травмы в результате инцидента, ему оказывают медицинскую помощь, передает агентство «Минск-Новости».

По предварительной информации сотрудников столичной ГАИ, работающих на месте аварии, им поступило сообщение о ДТП. Водитель одного из автомобилей с признаками алкогольного опьянения затеял драку с применением ножа. Он нанес телесные повреждения водителю другого автомобиля — мужчине оказывают первую медицинскую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия.