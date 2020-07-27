27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца. Информацию TUT.BY подтвердил сам пострадавший милиционер.

По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия. Все произошло утром 27 июля.

Юрий Шикунец сейчас находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.

— Сегодня, 27 июля, примерно в 8.55 в кабинет начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома пришел 70-летний житель Брестского района. Начальник МРЭО в этот день проводил прием граждан. Мужчина достал самодельное устройство, направил его в сторону должностного лица и произвел несколько выстрелов. Милиционер оперативно среагировал на складывающуюся ситуацию, что помогло избежать ему ранения. Он не пострадал, — рассказали в СК.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 и п. 10 ч.2 ст. 139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Подозреваемый задержан. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины.