Об этом сообщает Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

«В связи с многочисленными запросами о порядке применения положений избирательного законодательства об ограничении количества присутствующих наблюдателей в участковых комиссиях при проведении голосования и подсчете голосов направляем рекомендации Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов о реализации указанных положений», – говорится в сообщении.

Так, согласно рекомендованному регламенту, участковая избирательная комиссия составит два графика присутствия наблюдателей: для периода досрочного голосования и для дня выборов.

В графике для досрочного голосования каждый из дней голосования (4–8 августа 2020 г.) делится также на два периода: с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. День выборов 9 августа 2020 года, в свою очередь, делится на периоды: с 8:00 до 15:00 и с 15:00 до окончания подсчета голосов. В указанные графики вносятся сведения, полученные после телефонного опроса наблюдателей о дате и периоде осуществления ими своих обязанностей. Опрос проводился исходя из очередности аккредитации наблюдателей в участковой комиссии.

С учетом этого при составлении графика на период досрочного голосования трем первым в списке аккредитованных наблюдателей предоставляется возможность выбрать дату и период (даты и периоды) осуществления наблюдения. Оставшиеся даты и периоды предлагаются следующим наблюдателям. Аналогичным способом будет составлен график на 9 августа 2020 года, при этом будет принято во внимание возможность присутствия не трех, а пяти наблюдателей.

Данный порядок распространяется лишь на те участки для голосования, где количество аккредитованных наблюдателей превышает квоты, установленные Центральной комиссией.