Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала на своем сайте предвыборную программу. Она намерена стать президентом для того, чтобы организовать проведение новых честных выборов главы государства.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ

Я – кандидат в президенты Светлана Тихановская и это мое письмо всем гражданам Беларуси.

Год назад мой муж Сергей Тихановский создал свой проект «Страна для жизни» и поехал по Беларуси. Сергей дал людям возможность высказаться. Они рассказывали, что их беспокоит, что они чувствуют, что думают про Беларусь. Люди говорили о своей непростой жизни и мечтали о жизни в свободной и богатой стране.

Меня поразило то, как власть этого испугалась. Людям начали угрожать, увольнять с работы, бросать в тюрьмы. Оказалось, что возможность высказаться может разбудить общество.

Когда Сергея лишили возможности участвовать в выборах, несправедливо обвинив и арестовав его, я решила заменить его и идти до победы. За себя, за мужа, за всех нас, за наших детей. Как жена, как мать я понимаю, что в семье один за всех и все за одного. Я хочу, чтобы так было и в нашей стране.

Заявляю:

Я хочу стать Президентом Республики Беларусь, но не ради должности, а для того, чтобы вернуть вам право выбора.

Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей.

Я хочу, чтобы наши дети получали хорошее образование, медобслуживание, чтобы они могли найти себе хорошую работу, создать семью и иметь свое жилье. Чтобы они остались жить здесь, на своей земле, а не хотели уехать в поисках более свободной и справедливой страны.

Я хочу, чтобы мы чувствовали любовь и уважение к себе, имели право выбора и гордились своей страной для жизни.

Я хочу, чтобы Беларусь уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов. Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду.

Повторяю, я пришла в политику не ради власти, а ради восстановления справедливости.

Моя главная цель:

провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов.

Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, за новые и честные выборы.

Только так страна сможет развиваться дальше.

Мы объединились с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами сотрудничают лучшие эксперты, партии и общественные организации. Мы создали сильную команду ради общей цели – строить новую Беларусь. Давайте делать это вместе!

Для победы мы с вами, дорогие сограждане, должны действовать как одна большая команда.

Что я прошу сделать каждого гражданина Республики Беларусь:

ни в коем случае не участвовать в досрочном голосовании, чтобы Ваш голос не украли, и убедить в этом своих друзей, соседей и знакомых;

прийти на выборы именно 9 августа, проголосовать за меня, Светлану Тихановскую;

стать независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос. Для этого создано много инициатив в которые мы призываем вас вступать: “Честные люди”, “Право выбора”, “Рух праўда”, “Зубр” и другие.

Для чего это нужно?

Доказать всем, в том числе и власти, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не останемся в стороне.

Собрать рекордное в истории независимой Беларуси количество наблюдателей и зафиксировать реальный результат голосования.

Я призываю вас не оставаться дома 9 числа – иначе вы проголосуете за нынешнюю всем вам надоевшую власть. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Чем больше явка, тем тяжелее украсть ваш голос.

МЕРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВЫХ ЧЕСТНЫХ И СВОБОДНЫХ ВЫБОРОВ

Уже сегодня ясно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать: по заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов.

После вступления в должность Президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов:

я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая Председателя и издам указ об изменении избирательного законодательства, подготовлю все к своей отставке и выборам нового Президента;

система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в Президенты;

на каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию;

каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата

доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке;

досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине;

всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода.

Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента.

Моя программа – это мой взгляд на то, какой должна стать наша страна. Я уверена, что этого же хочет большинство наших граждан, и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и ваше участие.

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КОНСТИТУЦИЯ: ГОСУДАРСТВО НА СЛУЖБЕ ЛЮДЕЙ

Реализация основных принципов Конституции 1994 года. Независимость ветвей власти, верховенство закона, уважение прав человека, признание норм международного права, восстановление народовластия в стране.

Организация новых выборов в парламент.

Утверждение статуса Парламента как высшего представительного постоянно действующего и единственного законодательного органа власти.

Расширение полномочий органов местного самоуправления и управления.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/government/)

ВЫБОРЫ: ЧЕСТНЫЕ, СВОБОДНЫЕ И СПРАВЕДЛИВЫЕ

Проведение новых президентских выборов с участием всех альтернативных кандидатов. Честные и свободные выборы дадут возможность для выхода страны из нарастающего кризиса, а упрощение процедуры выборов позволит сократить затраты на их проведении в будущем.

Включение в состав избирательных комиссий членов, выдвинутых всеми кандидатами и гражданами и/или методом случайного электронного выбора.

Избрание Парламентом нового главы ЦИК по окончании каждого президентского срока путем голосования парламентариев.

Расширение прав наблюдателей, возможность проверки ими подсчитанных стопок бюллетеней.

Ограничение досрочного голосования.

Установка онлайн видеонаблюдения на участках для голосования.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/2020/07/23/elections/)

ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА С ДОСТОЙНЫМИ ЗАРПЛАТАМИ

Снятие барьеров для развития малого и среднего бизнеса. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. Помощь убыточным государственным предприятиям со стороны профессионалов.

Предоставление беспроцентных ссуд для малого и среднего бизнеса.

Отмена бесконечных проверок субъектов хозяйствования. Установка терминалов, СКНО по желанию субъекта, упрощение сертификации товаров, работ и услуг.

Снижение требований к иностранным инвесторам, независимая правовая защита для них.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/economy/)

МЕДИЦИНА: КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Переориентация здравоохранения на работу для человека, а не правительства или государства. Развитие медицинской помощи максимально приближенной к потребностям людей — доступной, индивидуальной и качественной. Основные направления реформ — укрепление первичного уровня медицинской помощи, повышение качества и эффективности. Улучшение системы управления здравоохранением и разработка экономически эффективных технологий. Создание механизма «деньги следуют за пациентом». Правдивая и общедоступная информация об общественном здоровье.

Снижение нагрузки на систему государственного здравоохранения.

Укрепление амбулаторного звена.

Реформа больничного сегмента медицины.

Повышение открытости системы.

Развитие медицинского туризма.

Расширение медицинского страхования.

Реформа управления системы здравоохранения и финансирования.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/healthcare/)

ОБРАЗОВАНИЕ: ПРЕСТИЖ, РАБОТА, КАРЬЕРА, ЗАРПЛАТА

Образование как гарантия дальнейших перспектив по трудоустройству, профессиональному развитию и достойному заработку. Следствием станет выполнение Беларусью дорожных карт Болонского процесса, а также признание качества дипломов белорусских вузов на международном рынке труда.

Повышение финансирования образования, предоставление ВУЗам права самостоятельно распоряжаться заработанными средствами.

Выборность ректоров академическим сообществом ВУЗа.

Создание независимых организаций студенческого самоуправления.

Развитие образования на белорусском языке.

Учреждение национального университета с белорусским языком преподавания в качестве основного.

Сближение рынка образования и рынка труда.

Отмена обязательной отработки по распределению, дискриминационных положений «закона об отсрочках».

Стимулирование творческого подхода в образовании, создание базовой программы обучения, с возможностью изучения дополнительной программы по желанию.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/education/)

ПЕНСИИ: ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ, УВАЖЕНИЕ И ЗАБОТА

Упрощение пенсионной формулы и дебюрократизация системы, повышение финансовой грамотности граждан относительно их участие в обеспечении достойного уровня пенсии. Повышение устойчивости пенсионной системы в долгосрочной перспективе, заинтересованность работников в отчислениях на достойную старость.

Упрощение системы органов социального обеспечения и объединение Минтруда и соцзащиты, его органов на местах с органами управления Фонда социальной защиты населения.

Включение в страховой стаж периодов получения пособий по временной нетрудоспособности и безработице, уходу за ребенком, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, дневного обучения в ВУЗах или ССУЗах, уходу за инвалидом или лицом старше 80 лет.

Выравнивание условий по пенсионному обеспечению для всех граждан.

Отмена понижающего коэффициента и отмена взносов в ФСЗН для работающих на пенсии.

Введение обязательного накопительного уровня с сохранением базового пакета социальной пенсии.

Перераспределение пенсионных взносов между государственным пенсионным фондом социального страхования и накопительными фондами.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/pensions/)

СУДЫ: СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

Предоставление независимости судейскому корпусу, повышение статуса судов в системе органов власти, усиление гарантий судебной защиты прав и свобод граждан.

Назначение председателя и судей Конституционного, Верховного и Высшего хозяйственного судов парламентом.

Реформирование органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, государственной службы судебных экспертиз, организации адвокатов.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/legal/)

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ПРОЗРАЧНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Эффективные институты сдержек и противовесов. Декоммерциализация органов государственного управления.

Постатейный отчет о доходах и расходах госорганов в открытом доступе.

Запрет планов на штрафы, конфискации и привлечение к ответственности.

Запрет на прямую бюджетную поддержку частным организациям.

Сокращение лицензируемых видов деятельности.

Независимость средств массовой информации от государства, запрет политической цензуры.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/anticorruption/)

ЖКХ: КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО УМЕРЕННЫМ ТАРИФАМ

Инвестиции в экономное расходование ресурсов. Обеспечение работы предприятий ЖКХ на конкурсной основе. Введение системы счетов, обеспечивающих адресную помощь.

Снижение себестоимости услуг ЖКХ (Избавление от непрофильных активов, тепловая модернизация жилфонда).

Ликвидация государственной монополии на оказание услуг ЖКХ.

Разделение функций между собственником, ЖКХ и подрядными организациями.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/communal/)

ГОРОДА ДЛЯ ЖИЗНИ: БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Предоставление гражданам и местным органам самоуправления преимущества в принятии решений в области застройки городов. Приоритет в сохранении зелёных зон и создании комфортной городской среды.

Основное внимание малоэтажному строительству и усадебной застройке.

Видоизменение заброшенных промышленных территорий и развитие инфраструктуры.

Принятие программы по сохранению зеленых насаждений в городах, благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Разработка генпланов и проектов детального планирования после предварительного обсуждения с горожанами.

Размещение информации о планах развития городов на сайтах исполкомов.

Прерогатива местных Советов депутатов по утверждению градостроительных проектов.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/city_plan/)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Укрепление институтов местного самоуправления и как следствие децентрализация власти, здоровая конкуренция между областями за лучшие условия жизни и хозяйствования. Приоритет мнения граждан в том, на что следует направлять бюджетные средства: парады, ледовые дворцы или школы, детские сады и больницы.

Закрепление самостоятельности, в т.ч. и финансовой, местных Советов депутатов, расширение их полномочий.

Свободные выборы на должности губернаторов, мэров, глав райисполкомов.

Признание муниципальной (коммунальной) собственности самостоятельной формой собственности.

Переход на пропорциональную или смешанную систему при выборах в местные Советы с возможностью преференций.

Самостоятельное формирование местной властью исполнительных органов.

Подробно о реформе на платформе «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com/ru/2020/07/23/local-government-2/)

Какой будет наша страна завтра — зависит от каждого из нас. Обсуждайте Беларусь будущего на платформе единого кандидата от сторонников перемен «Беларусь для жизни, реформы для людей» (http://reformby.com).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Независимость — наша абсолютная ценность, мы её не продаем, не торгуем, не обсуждаем.

Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны.

Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной “иглы”.

Нам всем предстоит большая работа. За 26 лет страна пришла к той точке, когда проблему нельзя решить одномоментно. Простого пути нет. Либо мы объединяемся и вместе идем дальше в страну для жизни, либо снова повторяем ошибки прошлых лет.

Пришло время перемен. Никто не может помыкать народом, никто не может владеть им, никто не может закрыть ему рот. Белорусский народ проснулся!