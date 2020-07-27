Соединенные Штаты прислали в Минск нового временного поверенного в делах — Джефри Джука, то есть нового главу американского посольства. Ранее этот пост занимала Дженифер Мур.

Джук будет руководителем дипмиссии, пока Штаты не назначат полноценного посла. Затем новый поверенный станет замглавы посольства.

Джефри Джук уже имеет опыт работы в бывшем СССР: был первым секретарем посольства в Туркменистане. Также его карьера связана с Хорватией, Сербией и другими странами. В госдепартаменте занимался отношениями с ЕС, Западными Балканами, постсоветским пространством.

Владеет французским, русским, хорватским, испанским и немецким языками.

Как сообщалось, белорусские власти впервые за много лет назначили посла в США. Им стал бывший замглавы МИД Олег Кравченко. Теперь Беларусь ожидает аналогичного шага от Америки.