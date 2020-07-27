Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает необходимым возобновить переговоры по углублению интеграции двух стран и «передоговариваться» по дорожным картам с учетом геополитической ситуации после пандемии COVID-19.

«Вот она стратегия. Она проговорена, она была предъявлена правительствами президенту России Владимиру Путину и президенту Беларуси Александру Лукашенко. Практически все было согласовано, нужно к этому возвращаться, проводить инвентаризацию этих сроков (утверждения дорожных карт по интеграции — ИФ) и еще раз передоговариваться и идти вперед», — сказал Мезенцев журналистам в понедельник в Минске, передает агентство «Интерфакс-Запад».

«Надо садиться за стол переговоров и разговаривать под эгидой правительств, вести инвентаризацию интеграционных дорожных карт и видеть реальную перспективу. И проявлять волю, напористость, без опаски и без излишней ненужной политизации интеграционной работы Союзного государства», — подчеркнул посол.

Мезенцев также напомнил, что инициативу возобновления переговоров об углублении интеграции проявила белорусская сторона.

«Посол (Беларуси в РФ Владимир — ИФ) Семашко в прошлом месяце сказал, что Беларусь готова к возвращению по интеграционной тематике. Переговоры, которые провел Михаил Владимирович Мишустин и Роман Александрович Головченко и в Москве 14 июля, и в Минске 17 июля, подтверждают взаимную высокую заинтересованность сторон», — сказал посол РФ.

Он также подчеркнул, что ему не известно об обсуждении идеи наднациональных органов в рамках обсуждения обновленных дорожных карт.

«В этом обновленном пакете тему наднациональных органов, чтобы кто-то поднимал — я не слышал. Давайте мы займемся экономической интеграцией, посмотрим внимательно на потенциал Союзного договора, предъявим результаты договоренностей, предъявим первые итоги совместной практической работы», — сказал Мезенцев.

По его мнению, по большинству ранее согласованных дорожных карт дополнительных согласований не требуется.

«Я думаю, что тот пакет дорожных карт, по абсолютному большинству которых достигнуты реальные договоренности и часть из которых требует доработки — это огромный потенциал, который на этом этапе, на мой взгляд, дополнений не требует», — сказал посол.

Он также сообщил, что тема углубления интеграции станет одним из ключевых вопросов на Форуме регионов Беларуси и России, который состоится 23-25 сентября в Минске.

«Мы хотим говорить о взаимодействии бизнес-объединений, мы хотим говорить о поддержке единого инвестиционного климата. И мы, конечно, хотим шире докладывать о том, что интеграционная повестка, ее цели, задачи, формирование единого рынка нефти, газа — все эти споры они уйдут, если это будет реальным интеграционным большим делом для двух государств», — сказал посол.

По его мнению, «единая промышленная политика, сельскохозяйственная политика, налоговая политика, единая политика проведения научных исследований, прикладных разработок — это все может быть вне политической компоненты и каких-то ни было угроз суверенитету и независимости России и Беларуси».

«Это может быть важнейшим конкурентным преимуществом для двух стран», — подчеркнул Мезенцев.