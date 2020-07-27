Такую информацию опубликовала в своем телеграм-канале гражданская инициатива «Честные люди», главная цель которой – помочь сделать предстоящие президентские выборы честными и прозрачными.

Одно из направлений деятельности платформы, которое возникло из белорусских реалий, – «Скорая взаимопомощь» для тех, кто пострадал за свои убеждения, проявив гражданскую активность.

«Взаимопомощи» чуть более 10 дней, а на ее адрес уже поступило более 150 просьб о поддержке. Каждый запрос проходит верификацию. Около 20 историй людей, пострадавших от режима, опубликованы на сайте инициативы.

С каждым попросившим помощи работает HR-волонтер с момента подачи заявки до собеседования с работодателем и возможного трудоустройства. Откликнувшиеся компании готовы взять их к себе на работу, помочь с переквалификацией. Тем, кому нужна материальная помощь, собираются деньги.

Активисты платформы для удобства тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов ее оказать, организовали электронный обмен информацией.