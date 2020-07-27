"Неман" рвется наверх

Сыграны матчи 19-го тура в сильнейшем дивизионе чемпионата Республики Беларусь по футболу.
«Шахтер» (Солигорск) — «Смолевичи» 4:0
Голы: 1:0 — Антич, 9; 2:0 — Яхшибоев, 61; 3:0 — Сзоке, 69; 4:0 — Яхшибоев, 70;
РЦОР БГУ (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 1:4
Голы: 1:0 — Гирс, 31; 1:1 — Премудров, 42; 1:2 — Премудров, 48; 1:3 — Афанасьев, 65; 1:4 — Николаевич, 81;
Голы: 1:0 — Скавыш, 5; 2:0 — Стасевич, 45; 3:0 — Бага, 59; 4:0 — Скавыш, 61; 5:0 — Драгун, 77; 6:0 — Яблонский, 90;
«Ислочь» (Минский р-н) — «Динамо-Брест» 2:0
Голы: 1:0 — Януш, 30; 2:0 — Януш, 53;
«Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) 0:1
Голы: 0:1 — Кодимян, 23.
«Динамо-Минск» — «Городея» 1:0
Голы: 1:0 — Хващинский, 52.
«РУХ» (Брест) — «Славия-Мозырь» 3:3
Голы: 1:0 — Гречихо, 25; 2:0 — Концевой, 49; 2:1 — Нарх, 69; 3:1-Никифоренко,77; 3:2 — Малькевич, 87; 3:3 — Слюсар.
Голы: 1:0 — Сантос, 19; 2:0 — Сантос, 75;
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|19
|10
|7
|2
|33-9
|37
|2
|БАТЭ
|19
|11
|4
|4
|39-18
|37
|3
|Неман
|18
|10
|4
|4
|23-13
|34
|4
|Динамо-Минск
|19
|9
|3
|7
|22-13
|30
|5
|Торпедо-БелАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-21
|30
|6
|Витебск
|19
|7
|8
|4
|20-18
|29
|7
|РЦОР БГУ
|19
|9
|2
|8
|26-29
|29
|8
|Динамо-Брест
|17
|8
|2
|7
|31-22
|26
|9
|Рух
|19
|6
|8
|5
|26-20
|26
|10
|Ислочь
|19
|8
|2
|9
|22-25
|26
|11
|Славия-Мозырь
|18
|6
|5
|7
|24-32
|23
|12
|Слуцк
|18
|6
|3
|9
|21-29
|21
|13
|Городея
|19
|5
|4
|10
|17-30
|19
|14
|Минск
|17
|5
|3
|9
|19-35
|18
|15
|Смолевичи
|18
|3
|5
|10
|20-31
|14
|16
|Белшина
|19
|2
|4
|13
|15-38
|10