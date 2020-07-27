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Сыграны матчи 19-го тура в сильнейшем дивизионе чемпионата Республики Беларусь по футболу.

«Шахтер» (Солигорск) — «Смолевичи» 4:0

Голы: 1:0 — Антич, 9; 2:0 — Яхшибоев, 61; 3:0 — Сзоке, 69; 4:0 — Яхшибоев, 70;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

РЦОР БГУ (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино)  1:4

Голы: 1:0 — Гирс, 31; 1:1 — Премудров, 42; 1:2 — Премудров, 48; 1:3 — Афанасьев, 65; 1:4 — Николаевич, 81;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

БАТЭ (Борисов) — «Минск» 6:0

Голы: 1:0 — Скавыш, 5; 2:0 — Стасевич, 45; 3:0 — Бага, 59; 4:0 — Скавыш, 61; 5:0 — Драгун, 77; 6:0 — Яблонский, 90;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Ислочь» (Минский р-н) — «Динамо-Брест»  2:0

Голы: 1:0 — Януш, 30; 2:0 — Януш, 53;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

 «Белшина» (Бобруйск) — «Неман» (Гродно) 0:1

Голы: 0:1 — Кодимян, 23.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

 «Динамо-Минск» — «Городея» 1:0

Голы: 1:0 — Хващинский, 52.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«РУХ» (Брест) — «Славия-Мозырь»  3:3

Голы: 1:0 — Гречихо, 25; 2:0 — Концевой, 49;  2:1 — Нарх, 69; 3:1-Никифоренко,77; 3:2 — Малькевич, 87; 3:3 — Слюсар.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Витебск»  — «Слуцк»  2:0

Голы: 1:0 — Сантос, 19; 2:0 — Сантос, 75;

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Неман" рвется наверх

1 "Неман" рвется наверх Шахтер 19 10 7 2 33-9 37
2 "Неман" рвется наверх БАТЭ 19 11 4 4 39-18 37
3 "Неман" рвется наверх Неман 18 10 4 4 23-13 34
4 "Неман" рвется наверх Динамо-Минск 19 9 3 7 22-13 30
5 "Неман" рвется наверх Торпедо-БелАЗ 19 8 6 5 25-21 30
6 "Неман" рвется наверх Витебск 19 7 8 4 20-18 29
7 "Неман" рвется наверх РЦОР БГУ 19 9 2 8 26-29 29
8 "Неман" рвется наверх Динамо-Брест 17 8 2 7 31-22 26
9 "Неман" рвется наверх Рух 19 6 8 5 26-20 26
10 "Неман" рвется наверх Ислочь 19 8 2 9 22-25 26
11 "Неман" рвется наверх Славия-Мозырь 18 6 5 7 24-32 23
12 "Неман" рвется наверх Слуцк 18 6 3 9 21-29 21
13 "Неман" рвется наверх Городея 19 5 4 10 17-30 19
14 "Неман" рвется наверх Минск 17 5 3 9 19-35 18
15 "Неман" рвется наверх Смолевичи 18 3 5 10 20-31 14
16 "Неман" рвется наверх Белшина 19 2 4 13 15-38 10

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