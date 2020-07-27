Хайко Мас признал, что на данном этапе отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям.

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до «большой восьмерки». Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью Rheinische Post, которое газета публикует в понедельник, 27 июля.

«Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее. — Ред.) открылись», — уверен глава внешнеполитического ведомства Германии. «G7 и G20 — это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12», — считает германский политик.

«Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. — Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в «восьмерку». — Ред.)», — подчеркнул Мас. Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: «Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым».

Мас: Отношения с Москвой — сложные

Хайко Мас признал, что сейчас отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией — в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна «внести свой вклад», — что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит «очень медленно». Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Взаимодействие с РФ — один из приоритетов председательства в Совете ЕС

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Мас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Глава германского МИД тогда также заявил, что диалог в «нормандском формате» о реализации минских соглашений и договоренностей саммита в Париже продвигается медленно. «Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение на востоке Украины будет предпосылкой тому, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить о теме России», — подчеркнул Мас. Он, в частности, напомнил, что договоренности саммита «нормандской четверки» в Париже о разведении сил пока не выполнены.