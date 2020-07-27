Детские пособия повышаются с 1 августа

В Беларуси с 1 августа вырастет размер детских пособий и некоторых других социальных выплат в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ), сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 19 июля 2019 года №37 БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br230,91. БПМ повысился на 3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля 2019 года, соответственно увеличиваются и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составляет Br2309,1; при рождении второго и последующих детей — Br3232,74. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с августа будет выплачиваться в размере Br230,91, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) — в размере Br115,46. Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида — Br161,64, на других детей в семье — Br115,46.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br230,91 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет) и Br277,09 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, — Br161,64.

Кроме того, в связи с ростом заработной платы за предшествующий квартал (с Br1035,6 в четвертом квартале 2018 года до Br1074,6 — во втором нынешнего) увеличатся размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет. Ежемесячная выплата на первого ребенка составит Br376,11, на второго и последующих — Br429,84, на ребенка-инвалида в возрасте до 3 лет — Br483,57 рубля в месяц.