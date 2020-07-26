Тихановская 26 июля: Жлобин — Речица — Гомель (видео)

Кандидат в президенты Светлана Тихановская продолжает свой агитационный тур по Беларуси. После Витебщины и Могилевщины она прибыла на Гомельщину.

В Глубоком, Новополоцке, Витебске, Орше, Могилеве, Бобруйске этот триумвират неизменно вызывал бурную поддержку у местного населения.

Видео: накануне в Могилеве.

В поездке Тихановскую сопровождают, по ее словам, боевые подруги – представительницы штабов незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало – Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Она отмечает, что объединение усилий штабов состоялось быстро, не в пример другим оппозиционным политическим силам, которые никак не могут прийти к консенсусу.

Вероника Цепкало подчеркивает единство устремлений альянса: три женщины вышли на передовую борьбы с режимом в то время, как лидеры-мужчины попали под жернова репрессий. С 29 мая находится за решеткой муж Светланы Тихановской известный блогер и руководитель ее предвыборного штаба Сергей Тихановский. Арестован собравший больше всех подписей за свое выдвижение в кандидаты в президенты Виктор Бабарико. По словам Вероники Цепкало, провокации готовились в отношении также не зарегистрированного кандидатом на пост главы государства ее супруга Валерия Цепкало, который с детьми в спешном порядке покинул Беларусь, незадолго до этого объявив о создании Комитета национального единства.

Поэтому не удивительно, что одним из главных пунктов своей предвыборной программы Тихановская объявила прекращение репрессий в отношении инакомыслящих и освобождение политзаключенных.

К 11.00 избиратели ждали ее в Жлобине в городском парке культуры и отдыха «Приднепровский».

На 15.00 был назначен митинг в Речице. Горожанам разрешено собраться на площаде перед часовней Ефросиньи Полоцкой.

В 20.00 в Гомеле сторонникам Тихановской была предоставлена площадка перед входом в филиал «Центр инклюзивной культуры» государственного учреждения «Городской центр культуры» (ул. Юбилейная, 48).