Сибирь: жара, пожары и тающий лед

Беспрецедентная затяжная жара в Сибири вызвала катастрофические пожары в Арктике. Лед вдоль арктического побережья России стремительно тает. Такая жара была бы практически невозможна без «вклада» человека, утверждают во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

С января по июнь 2020 года температура в Сибири была на 5°C выше нормы, а в июне разница доходила до 10°C. 20 июня в Верхоянске была зарегистрирована температура 38°C. После 19 июля в разных частях Сибири столбик термометра тоже поднимался выше 30°C.

Как утверждают ученые, затяжная жара может быть связана c системой атмосферного давления и ветрами, однако «экстремальная жара такой степени не могла бы возникнуть, если бы не влияние климатических изменений, вызванных деятельностью человека».

«Арктика нагревается в два раза быстрее, чем планета в среднем, что сказывается на жизни населения, на экосистемах и имеет глобальные последствия», – говорит Генеральный секретарь ВМО Петера Таалас. Он объясняет, что ситуация на полюсах влияет на погоду и климат в районах, расположенных на более низких широтах, где живут сотни миллионов людей.

По данным метеорологов, пожары, вот уже второй год бушующие в пределах Полярного круга, продвигаются все дальше на север. Например, граница самых «северных» пожаров находится менее, чем в 8-ми километрах от Северного Ледовитого океана.

По оценкам Европейского центра прогнозов погоды, объем эмиссий углекислого газа, попадающего в атмосферу в результате пожаров, достиг самого высокого значения за последние 18 лет – с начала наблюдений.

Дым от пожаров также содержит большое количество загрязнителей, таких как угарный газ, окиси азота, летучие органические соединения и твердые аэрозольные частицы. Например, в июне этого года объем углекислого газа, попавшего в атмосферу вследствие пожаров в Арктике, составил 56 мегатонн. В июне прошлого 2019 года, этот показатель составил 53 мегатонны. А в районе пожаров в восточной части Сибири наблюдались чрезвычайно высокие уровни угарного газа.

По данным Росгидромета, 22 июля космическая съемка показала 188 возможных очагов возгорания на территории Сибири. Особенно интенсивные пожары отмечаются в Республике Саха и Чукотском автономном округе, где в последние месяцы температура была гораздо выше обычной. Российские власти также сообщили об исключительно высокой вероятности пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.

Экстремальная жара в Сибири ускорила таяние льдов на арктическом побережье России. Чрезвычайно низкой была площадь ледяного покрова в море Лаптева и в Баренцевом море. А Северный морской путь уже практически открыт.

В ВМО подчеркивают, что таяние льда и вечной мерзлоты, сопровождаемое выбросами мощного парникового газа метана, будет иметь колоссальное воздействие на инфраструктуру и экосистемы всего региона.

Например, по данным исследования, опубликованного в Nature Climate Change, в результате сокращения ледяного покрова белые медведи, «ставшие символом изменения климата, к концу века могут оказаться на грани исчезновения».