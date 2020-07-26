Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны выполнять соглашение о дополнительных мерах по прекращению огня на востоке Украины, которого удалось достичь на встрече Трехсторонней контактной группы.

В заявлении, с которым выступил его пресс-секретарь говорится, что Гутерриш принял к сведению информацию о подписании соглашения, предусматривающего дополнительные меры, нацеленные на установление всеобъемлющего, надежного и бессрочного прекращения огня на востоке Украины. Соглашение было принято на встрече Трехсторонней контактной группы, известной также как Минская группа, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ. Генеральный секретарь «призывает все стороны в полной мере выполнять согласованные условия и сосредоточить усилия на защите гражданского населения, которое по-прежнему больше всего страдает от продолжающихся военных действий».

Генеральный секретарь также призвал все заинтересованные стороны принять дальнейшие меры в этом направлении и оживить усилия в продвижении мирного процесса а формате Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. По его словам, эти меры должны включать облегчение гуманитарного доступа к нуждающимся, улучшение ситуации в районах, находящихся вдоль линии соприкосновения, и создание условий для осуществления Минских соглашений, как этого требует резолюция Совета Безопасности 2202 от 2015 года.

По словам действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы, нынешнее соглашение – это важный шаг на пути к полномасштабному, надежному и всеобъемлющему прекращению огня. Он добавил, что «долгожданное реальное прекращение огня облегчило бы тяготы гражданского населения, проживающего в зоне конфликта».

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, состоящая из Украины, России и ОБСЕ, была сформирована в 2014 году. 5 сентября 2014 года был подписан Минский протокол, а 12 февраля 2015 года — Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Эти документы были подготовлены на основе решений глав государств «нормандской четверки» в которую входят Германия, Франция, Россия и Украина.