Митингу предшествовала провокация неизвестных.

25 июля в Бресте прошел первый пикет в поддержку Светланы Тихановской. Его провели доверенные лица кандидата. Сама Светлана Тихановская в субботу посещала Оршу, Могилев и Бобруйск.

Как сообщает «Брестская газета», на аллее у сцены в парке воинов-интернационалистов собралось около двух тысяч человек. На пикете затрагивалась тема политзаключенных. Люди скандировали лозунги «Выпускай!», а также «Верым, можам, пераможам!», сообщает издание.

Видео: Васька Пилот

Першы рэгіён цитирует доверенное лицо Тихановской Зинаиду Михнюк:

— Я считаю, что основной пикет будет, когда к нам приедет кандидат — Светлана Тихановская. Людей будет намного больше.

Как сообщают местные СМИ, перед пикетом в городе, в том числе и на месте проведения пикета, появились провокационные листовки с изображенными на них Тихановской, Колесниковой и Цепкало. На сцене ночью появилось матерное слово. К началу митинга организаторы навели порядок.