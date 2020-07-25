Центральная избирательная комиссия на своем сайте разместила ответ на многочисленные обращения по поводу ограничения числа наблюдателей на участках, пишет TUT.BY.



Как указывает ЦИК, согласно части четвертой статьи 13 Избирательного кодекса комиссия имеет право определять порядок присутствия наблюдателей при проведении выборов.

— Оснований для отмены решения Центральной комиссии в условиях, когда распространение коронавирусной инфекции полностью не прекращено, не имеется. Ежедневно публикуемые данные Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что заболевшие еще выявляются.

ЦИК также сообщает, что, несмотря на ограничение числа наблюдателей, будут соблюдаться и другие меры профилактики: соблюдение дистанции между людьми, использование масок, дезинфицирующих средств и др.

— Предъявление наблюдателями тестов, как предлагают некоторые граждане, представляется излишним и противоречит другому заявляемому требованию — об одновременном допуске любого количества наблюдателей в помещения, — говорится в документе.

22 июля Центральная избирательная комиссия приняла решение ограничить количество национальных наблюдателей на избирательных участках до пяти человек в основной день голосования и до трех — в дни досрочного голосования. Лидия Ермошина обосновала решение тем, что, несмотря на то что ситуация с коронавирусом улучшается, она все равно продолжает вызывать настороженность.

