Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало после отъезда из страны дал первое интервью. В эфире телеканала «Дождь» он призвал российские власти «не помогать» Беларуси и заявил, что его цель — «сделать из Лукашенко изгоя».

«Я очень прошу российское руководство: не помогайте, просто потому что вы не помогаете белорусскому народу. Я уверен, что российское руководство считает, что оно таким образом помогает, когда оно дает помощь правительству, что оно оказывает помощь простым людям. Нет, не простым людям. На содержание вот этого огромного аппарата – все деньги туда уходят», — сказал Цепкало.

По его словам, деньги от России и Международного валютного фонда уходят в казну, а оттуда «прямо на армию, на внутренние войска».

Также он рассказал, что его цель после отъезда из Беларуси — сделать из действующего президента изгоя и показать другим странам его реальный имидж.

«Самое главное, что мы сделали, мы показали миру истинное нутро этого человека. Мы его раздели и смогли сделать его в глазах всего белорусского общества, всего белорусского народа изгоем <…> Сейчас моя основная задача, раз я оказался в таких условиях, за пределами Беларуси. Моя задача — показать миру, кто он такой на самом деле, и сделать его изгоем для всего мирового сообщества. Я представляю, как на него будет Путин смотреть после того, что он нарисует себе голоса», — сказал Цепкало.