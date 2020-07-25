24 июля оршанцы встречали Тихановскую

В Орше возле Кургана Бессмертия в парке Героев к полудню собрались несколько сотен человек.

Они пришли сюда на митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую в агитационном турне по стране сопровождают также представители штабов не зарегистрированных в таком же статусе Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Объединив усилия трех команд, Светлана Тихановская надеется победить на предстоящих президентских выборах. Идя в политику, она не скрывает, что главная ее цель – освобождение политических заключенных, среди которых ее муж известный видеоблогер Сергей Тихановский. Она также подчеркивает, что ранее была далека от политики и вступила в президентскую кампанию только из-за того, что этого не дали сделать ее супругу.

Тихановская заявляет, что если станет главой государства, организует в течение полугода новые справедливые президентские выборы.

Объединенный штаб кандидата призывает белорусов прийти на избирательные участки в основной день голосования 9 августа, чтобы уменьшить шансы власти на фальсификацию его результатов.