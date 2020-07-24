Август богат православными праздниками — в этом месяце церковь отмечает три Спаса, а также Успение пресвятой Богородицы.

Впервые после снятия карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх Беларуси Павел посетит Жировичский монастырь, сообщили в Белорусском экзархате.

Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь в связи с распространением COVID в апреле-мае закрыли для посещения верующих.

Были также отменены масштабные юбилейные торжества, запланированные на 19-20 мая. Заразился коронавирусом и настоятель монастыря архимандрит Гурий, который несколько недель пробыл в больнице. Обитель открыли для верующих 1 июня.

«Владыка Павел посетит монастырь 28 августа, где отслужит Божественную литургию», — сообщили Sputnik в Белорусском экзархате в пятницу.

Там уточнили, что это будет на следующий день после одного из главных двунадесятых праздников православного календаря — Успения Пресвятой Богородицы. Накануне в 18:00 митрополит возглавит Всенощные бдения в Свято-Духовом архикафедральном соборе в Минске.

Август традиционно богат на православные праздники: в последний месяц лета церковь отмечает три Спаса — 14, 19 и 29 августа. В день Преображения Господня митрополит Павел возглавит Божественную литургию в Свято-Духовом соборе в Минске.

В августе кроме Свято-Духова собора предстоятель БПЦ будет молиться в ряде других церквей, как в Минске, так и в регионах. В день президентских выборов Владыка Павел возглавит утреннюю службу в архикафедральном соборе столицы.

Напомним, что Белорусский экзархат официально не отменял санитарные требования при посещении храмов во время пандемии.