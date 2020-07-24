В Витебске Тихановскую встретили аплодисментами

В Парке культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки 24 июля собрались несколько тысяч человек.

Они овациями встретили кандидата в президенты Республики Беларусь Светлану Тихновскую и ее соратниц по объединенному избирательному штабу Веронику Цепкало и Марию Колесникову.

В Витебске Тихановская озвучила основные положения своей предвыборной программы. В случае победы она гарантировала освобождение всех политических заключенных и пообещала в течение полугода подготовить и провести новые честные и справедливые выборы президента. Также она призвала всех без исключения прийти на избирательные участки только в основной день голосования 9 августа, чтобы сократить возможности фальсификации его результатов.

«Я хочу вам дать право выбора!«, – провозгласила кандидат в президенты.

Она отметила, что ни она, ни ее сторонники не призывают ни к каким майданам, они сугубо за мирную смену власти.

По некоторым оценкам, в областном центре собралось рекордное для города количество людей на митинг альтернативного кандидата – более 7 тысяч человек.

В рамках агитационного турне Тихановская и ее соратницы по объединенному штабу побывали уже в этот день в Глубоком и Новополоцке, где в их поддержку на митинги также вышли тысячи людей.